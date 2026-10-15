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Регион
Опубликовано 15 октября, 16:03

Генконсульство России направило ноту Казахстану из-за ареста рэпера Navai

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/navaib

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/navaib

Российское генконсульство в Алма-Ате направило дипломатическую ноту в МИД Казахстана после ареста рэпера Наваи Бакирова, известного под псевдонимом Navai. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на представителей дипломатического учреждения.

Сотрудники генконсульства отслеживают ситуацию вокруг задержания артиста на контрольно-пропускном пункте «Кордай». Казахстанский суд избрал музыканту меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

При этом сам Бакиров и его представители пока не обращались к российским дипломатам за помощью. Жалоб на нарушение прав артиста в генконсульство также не поступало.

Несмотря на отсутствие официального обращения, российская сторона решила направить ноту казахстанскому внешнеполитическому ведомству. Дипломаты подтвердили готовность оказать Navai необходимое консульское содействие.

Душ хоть каждый день, а прогулки под запретом: Раскрыты условия содержания Navai в СИЗО
Душ хоть каждый день, а прогулки под запретом: Раскрыты условия содержания Navai в СИЗО

Ранее Life.ru сообщал, что рэпера Navai арестовали на два месяца по делу о контрабанде наркотиков. Решение принял Кордайский районный суд Жамбылской области. Музыканта задержали после обнаружения запрещённого вещества при досмотре автомобиля на границе Казахстана.

Больше новостей о происшествиях — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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