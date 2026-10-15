Генконсульство России направило ноту Казахстану из-за ареста рэпера Navai

Российское генконсульство в Алма-Ате направило дипломатическую ноту в МИД Казахстана после ареста рэпера Наваи Бакирова, известного под псевдонимом Navai. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на представителей дипломатического учреждения.

Сотрудники генконсульства отслеживают ситуацию вокруг задержания артиста на контрольно-пропускном пункте «Кордай». Казахстанский суд избрал музыканту меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

При этом сам Бакиров и его представители пока не обращались к российским дипломатам за помощью. Жалоб на нарушение прав артиста в генконсульство также не поступало.

Несмотря на отсутствие официального обращения, российская сторона решила направить ноту казахстанскому внешнеполитическому ведомству. Дипломаты подтвердили готовность оказать Navai необходимое консульское содействие.

Ранее Life.ru сообщал, что рэпера Navai арестовали на два месяца по делу о контрабанде наркотиков. Решение принял Кордайский районный суд Жамбылской области. Музыканта задержали после обнаружения запрещённого вещества при досмотре автомобиля на границе Казахстана.