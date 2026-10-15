Душ хоть каждый день, а прогулки под запретом: Раскрыты условия содержания Navai в СИЗО

Рэпер Navai (Наваи Бакиров), арестованный в Казахстане по делу о контрабанде наркотиков, находится в изоляторе Кордая, где заключённых размещают по двое в четырёхместных камерах. Артисту разрешены ежедневный душ по запросу, передачи и встречи с адвокатами, однако общаться с задержанными из соседних помещений и выходить на совместные прогулки запрещено. Об условиях содержания музыканта узнал SHOT.

Сам исполнитель вину не признал. По информации канала, суд отправил его под стражу на два месяца, до 14 декабря, поскольку следствие опасается, что он может скрыться. Из-за ареста под угрозой отмены оказались не менее десяти концертов.

Наркотики обнаружили в арендованном Mercedes-Benz S-класса, за рулём которого находился Бакиров. Прокат премиального автомобиля обходился примерно в 56 тысяч рублей за сутки, а вся поездка могла стоить более 100 тысяч.

Вместе с музыкантом ехал 29-летний Халмурат Манапов, занимающийся прокатом дорогих автомобилей. По сведениям SHOT, за последние пару месяцев он шесть раз попадался на превышении скорости. Обсуждать задержание клиента мужчина отказался.

Концертного директора Navai Рауфа Гасанова отпустили, но запретили покидать Казахстан до окончания расследования.

Напомним, артиста задержали на КПП «Кордай» при въезде в Казахстан. Во время проверки автомобиля полиция обнаружила запрещённое вещество. В отношении музыканта началось расследование по подозрению в контрабанде наркотиков. Ранее появилась информация, что рэпер приобрёл запрещённое вещество в Бишкеке после концерта. На допросе он рассказал, что знал о запрете на хранение наркотиков, однако не ожидал проверки машины на пограничном пункте. Суд арестовал его на два месяца.