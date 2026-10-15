Никакого СИЗО и вип-камер: Рэпер Navai проведёт два месяца в обычном «обезьяннике»

Российский хип-хоп-исполнитель Наваи (Navai) проведет ближайшие два месяца под стражей в изоляторе временного содержания (ИВС) села Кордай. Утром местный суд вынес решение об избрании артисту меры пресечения в виде ареста в рамках расследования уголовного дела о контрабанде запрещенных веществ, сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации источника, музыканта не планируют переводить в следственный изолятор на время проведения следственных действий. Ближайшие 60 суток он будет находиться в местном изоляторе, где традиционно содержатся нарушители правопорядка, нелегальные мигранты и лица без определенного места жительства. Задержание исполнителя произошло накануне в Кордайском районе, когда у него были обнаружены наркотические средства при попытке пересечения границы.

Сложившаяся ситуация ставит под угрозу график гастрольной деятельности артиста. На октябрь и ноябрь у музыканта был запланирован масштабный концертный тур, включающий ряд выступлений в городах России. Теперь эти мероприятия, вероятнее всего, будут отменены или перенесены на неопределённый срок.

Напомним, артиста задержали на КПП «Кордай» при въезде в Казахстан. Во время проверки автомобиля полиция обнаружила запрещённое вещество. В отношении музыканта началось расследование по подозрению в контрабанде наркотиков. Ранее появилась информация, что рэпер приобрёл запрещённое вещество в Бишкеке после концерта. На допросе он рассказал, что знал о запрете на хранение наркотиков, однако не ожидал проверки машины на пограничном пункте. Суд арестовал его на два месяца.