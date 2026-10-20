Рэпера Navai отпустили под залог в Казахстане

Российского рэпера Navai (Наваи Бакирова), задержанного в Казахстане по делу о контрабанде наркотиков, отпустили под залог. Суд изменил музыканту меру пресечения, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, накануне вечером исполнителя перевели из СИЗО № 13 в Таразе обратно в изолятор временного содержания. Сегодня его доставили на судебное заседание, по итогам которого было принято решение о замене ареста залогом.

Сам Navai вину в контрабанде наркотиков не признал. Ранее артист указывал, что запрещённое вещество обнаружили не у него лично, а в арендованном Mercedes, на котором он передвигался вместе со спутниками.

До этого защита музыканта добивалась пересмотра решения об аресте. Адвокаты рассчитывали, что суд согласится на более мягкую меру пресечения, поскольку расследование уголовного дела ещё продолжается.

Ранее Life.ru рассказывал, что Наваи задержали 13 октября при въезде в Казахстан из Киргизии. На пограничном пункте «Кордай» служебная собака среагировала на автомобиль исполнителя, после чего правоохранители обнаружили в салоне около 2,5 грамма марихуаны. Вместе с рэпером находились концертный директор Рауф Гасанов и Халмурад Манапов, занимавшийся арендой машины. Обоих спутников вскоре отпустили, а сам артист остался под стражей.

Ситуацией заинтересовались и российские дипломаты. Генконсульство РФ в Алма-Ате направило ноту властям Казахстана, запросив официальные сведения о задержании музыканта, его местонахождении и условиях содержания. Представители дипмиссии подчеркнули, что намерены следить за соблюдением прав российского гражданина.