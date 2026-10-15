В Москве приостановили продажу билетов на концерт арестованного рэпера Navai
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/navaib
Продажа билетов на московский концерт рэпера Navai (Наваи Бакиров) приостановлена. Выступление артиста запланировано на 22 октября на площадке VK Stadium.
При попытке приобрести билет на сайте концертной площадки появляется сообщение о временной остановке продаж организатором. При этом само выступление пока остаётся в афише на прежнюю дату.
Информации об официальной отмене или переносе московского концерта на данный момент нет.
Ситуация возникла после задержания Navai в Казахстане. 15 октября Кордайский районный суд Жамбылской области отправил музыканта под арест на два месяца по делу о предполагаемой контрабанде наркотических средств.
До этого был отменён концерт исполнителя в Астане, а другие выступления его гастрольного тура также оказались под вопросом.
Ранее Life.ru сообщал, что Navai проведёт два месяца под стражей в изоляторе временного содержания села Кордай в Казахстане. Музыканта задержали 13 октября при пересечении границы, когда в его автомобиле обнаружили запрещённое вещество. В отношении исполнителя началось расследование по подозрению в контрабанде наркотиков, а суд избрал ему меру пресечения в виде ареста. На фоне произошедшего также отменили его выступление в Астане, намеченное на 14 октября.
Новости о российских исполнителях, концертах и музыкальных событиях — в разделе «Музыка» на Life.ru.