Сдавать или ждать? Юрист объяснил, что делать с билетами на концерты задержанного Navai

Покупателям билетов на российские концерты Navai не стоит торопиться с возвратом из-за сообщений о задержании артиста в Казахстане. Сначала следует дождаться официальных объявлений организаторов. Такой совет в беседе с Life.ru дал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По его словам, если музыкант действительно не сможет вернуться в Россию, выступления могут перенести или отменить. Но сообщить об изменениях должны организаторы и билетные операторы.

«Пока официального решения об отмене концертов нет, сдавать билеты по собственной инициативе не стоит», — отметил Хаминский.

При отмене выступления зритель вправе потребовать возврата денег. Если концерт перенесут, юрист рекомендует уточнить условия посещения в новую дату и порядок возврата средств для тех, кто не сможет прийти.

«Если же организатор откажется возвращать средства за отменённый концерт, покупатель может направить письменную претензию, а при необходимости обратиться в Роспотребнадзор или суд», — пояснил собеседник Life.ru.

До официальных объявлений Хаминский советует сохранить билеты, чеки и подтверждения оплаты.

При этом возможность добровольного возврата остаётся: его условия зависят от срока до мероприятия и категории билета. Поэтому рекомендация дождаться решения организаторов не означает запрета сдавать билет самостоятельно.

Напомним, артиста задержали на КПП «Кордай» при въезде в Казахстан. Во время проверки автомобиля полиция обнаружила наркотик. В отношении музыканта началось расследование. На допросе Наваи рассказал, что знал о запрете на хранение наркотиков, однако не ожидал проверки машины на пограничном пункте. Суд арестовал его на два месяца. Ранее Life.ru рассказывал о месте содержания Navai после задержания в Казахстане.тика выясняют правоохранители.