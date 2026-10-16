Рэпер Navai может выйти на свободу за 390 тысяч рублей: адвокаты готовят апелляцию на арест

Арестованного в Казахстане рэпера Navai (Наваи Бакирова) могут освободить из-под стражи под залог в размере 300-400 тысяч рублей. Защита музыканта добивается изменения меры пресечения, а окончательное решение должен принять суд. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам адвоката исполнителя, сумма залога может составить порядка 2,1 миллиона тенге (390 тысяч рублей). Сейчас юристы готовятся обжаловать решение об аресте. Рассмотрение апелляции ожидается на следующей неделе.

Сам Navai тем временем не теряет времени и продолжает заниматься творчеством даже в изоляторе. По информации SHOT, музыкант пишет новые песни, пока его адвокаты пытаются добиться освобождения.

Кордайский районный суд Жамбылской области ранее отправил рэпера под стражу до утра 14 декабря. При этом законодательство Казахстана предусматривает и более мягкие меры пресечения, включая залог, домашний арест и подписку о невыезде. Защита рассчитывает убедить суд изменить первоначальное решение.

Navai задержали 13 октября при пересечении границы Киргизии и Казахстана. Во время досмотра автомобиля, в котором находился артист, полицейские обнаружили 2,5 грамма марихуаны. В отношении музыканта начали расследование по подозрению в контрабанде наркотиков. Сам исполнитель, по данным СМИ, вину не признал.

Ранее Life.ru рассказывал, что из-за задержания Navai сорвался его концерт в Астане. Выступление должно было пройти 14 октября во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова. Организаторы рассчитывали собрать до семи тысяч зрителей, а потенциальная выручка от продажи билетов превышала 28 миллионов рублей.