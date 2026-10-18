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Опубликовано 18 октября, 03:24

Захарова назвала ноту МИД на арест Navai в Казахстане стандартным действием

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Российские дипломаты обязаны защищать права соотечественников за границей независимо от причин их задержания и обстоятельств произошедшего. Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила об этом после критики в адрес консульских сотрудников, которые отреагировали на арест рэпера Navai (Наваи Бакирова) в Казахстане.

Захарова пояснила, что направление дипломатической ноты в таких ситуациях — обычная практика. Через официальную переписку российские представители взаимодействуют с властями государства, на территории которого возникли проблемы у гражданина РФ.

«Наши консульские сотрудники — не адвокаты и не следователи, чтобы квалифицировать поступки наших соотечественников за рубежом или заниматься расследованиями, они — всегда и везде — обязаны защищать граждан России во всех без исключения сложных ситуациях за рубежом»,написала Захарова в Telegram-канале.

Представитель МИД подчеркнула, что консульские работники не устанавливают виновность граждан и не расследуют обстоятельства уголовных дел. Эти вопросы относятся к компетенции правоохранительных органов и судов.

При этом дипломаты должны реагировать на обращения и проблемы россиян за рубежом. По словам Захаровой, обязанность оказывать консульскую защиту не зависит от личности человека или причин, по которым он оказался в сложной ситуации.

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Ранее Life.ru сообщал, что Генеральное консульство России в Алма-Ате направило дипломатическую ноту в Министерство иностранных дел Казахстана после ареста рэпера Navai. Кордайский районный суд Жамбылской области отправил Наваи Бакирова под арест на два месяца. Музыкант проходит по уголовному делу о контрабанде наркотиков.

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Лия Мурадьян
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