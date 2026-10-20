Залог — ещё не финал: Адвокат объяснил, грозит ли Navai новый арест в России
Адвокат Алёшкин: Дело Navai в Казахстане не означает автоматического ареста в РФ
Обложка © ТАСС / Арина Антонова
Освобождение рэпера Navai под залог в Казахстане не означает прекращения уголовного дела. При этом после возвращения в Россию его не могут автоматически отправить под домашний арест или ограничить передвижение только из-за зарубежного расследования. Об этом Life.ru рассказал адвокат Андрей Алёшкин.
«Российское законодательство не предусматривает автоматического домашнего ареста или подписки о невыезде для человека лишь потому, что в другом государстве против него ведётся расследование», — пояснил юрист.
Однако полностью исключать дальнейшие процессуальные действия, по его словам, нельзя. Если российские правоохранительные органы получат соответствующие материалы, для таких действий потребуются предусмотренные законом основания. Самого факта уголовного дела в Казахстане недостаточно.
Главный вопрос сейчас — какие условия освобождения установил суд и разрешено ли музыканту покидать страну.
«Если запрета на выезд нет, возвращение в Россию возможно. Если же установлены соответствующие ограничения, их нарушение может повлечь серьёзные последствия», — отметил адвокат.
Пока расследование продолжается, Navai может быть обязан участвовать в следственных действиях и являться по вызовам. Конкретные обязательства зависят от решения об изменении меры пресечения.
Алёшкин также предостерёг от автоматического переноса российских правил залога на казахстанское дело. В российском уголовном процессе суд может устанавливать дополнительные запреты, а нарушение обязательств способно привести к пересмотру меры пресечения.
Отдельно следствию предстоит установить обстоятельства обнаружения запрещённого вещества в автомобиле.
«Сам по себе факт его обнаружения ещё не доказывает виновность каждого человека, находившегося в машине. Следствию необходимо установить, кому принадлежало вещество, кто знал о его наличии и какова была роль каждого участника поездки», — подчеркнул собеседник Life.ru.
Поэтому утверждать, что рэпера ждёт новый арест в России, преждевременно. Равным образом освобождение не позволяет ему игнорировать дальнейшее расследование.
«Освобождение под залог — это изменение меры пресечения, а не окончательное решение по существу дела», — заключил Алёшкин.
Navai задержали 13 октября на границе Киргизии и Казахстана. При досмотре арендованного Mercedes правоохранители обнаружили 2,5 грамма марихуаны. 15 октября суд отправил артиста под стражу на два месяца. Защита музыканта собиралась обжаловать решение и добиться его освобождения под залог. Предполагаемая сумма составляла около 2,1 миллиона тенге, или 390 тысяч рублей. 20 октября стало известно, что Navai отпустили под залог в Казахстане.
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