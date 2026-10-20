Залог — ещё не финал: Адвокат объяснил, грозит ли Navai новый арест в России

Освобождение рэпера Navai под залог в Казахстане не означает прекращения уголовного дела. При этом после возвращения в Россию его не могут автоматически отправить под домашний арест или ограничить передвижение только из-за зарубежного расследования. Об этом Life.ru рассказал адвокат Андрей Алёшкин.

«Российское законодательство не предусматривает автоматического домашнего ареста или подписки о невыезде для человека лишь потому, что в другом государстве против него ведётся расследование», — пояснил юрист.

Однако полностью исключать дальнейшие процессуальные действия, по его словам, нельзя. Если российские правоохранительные органы получат соответствующие материалы, для таких действий потребуются предусмотренные законом основания. Самого факта уголовного дела в Казахстане недостаточно.

Главный вопрос сейчас — какие условия освобождения установил суд и разрешено ли музыканту покидать страну.

«Если запрета на выезд нет, возвращение в Россию возможно. Если же установлены соответствующие ограничения, их нарушение может повлечь серьёзные последствия», — отметил адвокат.

Пока расследование продолжается, Navai может быть обязан участвовать в следственных действиях и являться по вызовам. Конкретные обязательства зависят от решения об изменении меры пресечения.

Алёшкин также предостерёг от автоматического переноса российских правил залога на казахстанское дело. В российском уголовном процессе суд может устанавливать дополнительные запреты, а нарушение обязательств способно привести к пересмотру меры пресечения.

Отдельно следствию предстоит установить обстоятельства обнаружения запрещённого вещества в автомобиле.

«Сам по себе факт его обнаружения ещё не доказывает виновность каждого человека, находившегося в машине. Следствию необходимо установить, кому принадлежало вещество, кто знал о его наличии и какова была роль каждого участника поездки», — подчеркнул собеседник Life.ru.

Поэтому утверждать, что рэпера ждёт новый арест в России, преждевременно. Равным образом освобождение не позволяет ему игнорировать дальнейшее расследование.

«Освобождение под залог — это изменение меры пресечения, а не окончательное решение по существу дела», — заключил Алёшкин.