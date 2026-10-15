Концерт Navai в Петербурге перенесут после ареста рэпера в Казахстане

Концерт рэпера Navai в Санкт-Петербурге, запланированный на 23 октября, могут перенести или отменить после ареста музыканта в Казахстане. Организаторы и представители клуба A2 сейчас обсуждают дальнейшую судьбу выступления, сообщает «Осторожно, Петербург».

На площадке признали, что провести концерт в назначенный день, скорее всего, не получится. Окончательного решения о переносе или отмене пока нет.

«А если удастся что-то решить, то будем переносить концерт, конечно. Ну, вряд ли он состоится уже двадцать третьего, но точной информации пока ещё нет», — рассказала управляющая площадки.

Она добавила, что клуб находится на связи с организаторами. Информация о новой дате, отмене мероприятия или возврате денег за билеты должна появиться после принятия окончательного решения.

Сейчас концерт Navai по-прежнему значится в афише A2 на 23 октября. Билеты на выступление также остаются в продаже.

Наваи Бакирова задержали 13 октября на пункте пропуска «Кордай» при въезде в Казахстан из Киргизии. Полиция сообщила об обнаружении наркотического вещества в автомобиле, в котором находился артист, и возбудила уголовное дело по подозрению в контрабанде наркотиков.

Позднее суд отправил музыканта под стражу на два месяца. По сообщениям СМИ, в автомобиле обнаружили около 2,5 грамма марихуаны. Адвокаты артиста намерены обжаловать решение суда.

Ранее Life.ru сообщал, что Navai арестовали на два месяца в Казахстане по делу о наркотиках. До этого из-за задержания было отменено выступление исполнителя в Астане, а под вопросом оказались и другие даты его гастрольного тура.

Тем временем юрист объяснил, что делать с билетами на концерты задержанного Navai. При отмене выступления зритель вправе потребовать возврата денег. Если концерт перенесут, юрист рекомендует уточнить условия посещения в новую дату и порядок возврата средств для тех, кто не сможет прийти.