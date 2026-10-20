Navai освободили без штрафа в $46 тысяч: Полиция Казахстана раскрыла свежие подробности дела рэпера
Рэпер Navai вышел на свободу без уплаты штрафа
Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Российскому рэперу Navai (Наваи Бакирову) не пришлось платить штраф в размере более 46 тысяч долларов ради освобождения из-под стражи в Казахстане. В полиции Жамбылской области сообщили РИА «Новости», что уголовное дело в отношении музыканта прекращено.
«Нет... Дело прекращено», — ответили в ведомстве на вопрос журналистов о том, вносил ли артист деньги для выхода на свободу и какую сумму.
До этого защитник артиста Рена Керимова не исключала, что тот сможет выйти на свободу, если выплатит штраф в размере более 46 тысяч долларов. Но впоследствии сотрудники правоохранительных органов сообщили о снятии уголовных обвинений и депортации музыканта.
История началась 13 октября, когда Navai задержали на пограничном пункте «Кордай» при въезде в Казахстан. Во время досмотра автомобиля, в котором находился рэпер, сотрудники полиции обнаружили и изъяли наркотическое средство.
Наваи Бакиров обрёл широкую популярность как участник дуэта HammAli & Navai. Вместе с Александром Громовым он исполнил такие известные треки, как «Птичка», «Девочка — война» и «Пустите меня на танцпол».
Ранее Life.ru сообщал, что рэперу Navai запретили въезд в Казахстан на пять лет. По данным Mash, после освобождения и выдворения из страны музыкант вернулся в Россию. Утром 20 октября он прилетел в Москву.
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