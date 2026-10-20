Меньше наркотиков, больше традиционных ценностей: Останина высказалась после скандала с Navai

Российские рэперы должны не только развлекать молодёжь, но и служить для неё положительным примером. Такое мнение Life.ru высказала председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина, комментируя ситуацию вокруг исполнителя Navai и обсуждение употребления наркотиков в музыкальной среде.

Останина высказалась по поводу Наваи и реперов наркоманов. Видео © Life.ru

По словам парламентария, запрещать детям и подросткам слушать рэп не нужно. Гораздо важнее, чтобы сами артисты осознавали ответственность перед своей аудиторией и не демонстрировали поведение, которое может негативно повлиять на несовершеннолетних.

«Пусть слушают, и пусть рэперы ведут себя не аморально, а так, как хотелось бы нам видеть, какими хотелось бы нам видеть наших детей», — заявила Останина.

Депутат подчеркнула, что музыканты, пользующиеся популярностью среди молодёжи, могут участвовать в воспитании подрастающего поколения. По её мнению, в своих песнях и публичных выступлениях им следует ориентироваться на традиционные ценности.

Останина также дала понять, что готова поддерживать исполнителей, которые придерживаются таких принципов.

«Пусть рэперы воспитывают этих детей вот, наверное, в духе тех наших традиционных ценностей, ну, которые исконно присутствуют в нашей жизни. Это будет абсолютно правильно, будем поощрять их и поддерживать», — отметила парламентарий.