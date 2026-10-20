Меньше наркотиков, больше традиционных ценностей: Останина высказалась после скандала с Navai
Останина призвала рэпера Navai воспитывать детей в духе традиционных ценностей
Обложка © ТАСС / Павел Селезнев, Михаил Синицын
Российские рэперы должны не только развлекать молодёжь, но и служить для неё положительным примером. Такое мнение Life.ru высказала председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина, комментируя ситуацию вокруг исполнителя Navai и обсуждение употребления наркотиков в музыкальной среде.
Останина высказалась по поводу Наваи и реперов наркоманов. Видео © Life.ru
По словам парламентария, запрещать детям и подросткам слушать рэп не нужно. Гораздо важнее, чтобы сами артисты осознавали ответственность перед своей аудиторией и не демонстрировали поведение, которое может негативно повлиять на несовершеннолетних.
«Пусть слушают, и пусть рэперы ведут себя не аморально, а так, как хотелось бы нам видеть, какими хотелось бы нам видеть наших детей», — заявила Останина.
Депутат подчеркнула, что музыканты, пользующиеся популярностью среди молодёжи, могут участвовать в воспитании подрастающего поколения. По её мнению, в своих песнях и публичных выступлениях им следует ориентироваться на традиционные ценности.
Останина также дала понять, что готова поддерживать исполнителей, которые придерживаются таких принципов.
«Пусть рэперы воспитывают этих детей вот, наверное, в духе тех наших традиционных ценностей, ну, которые исконно присутствуют в нашей жизни. Это будет абсолютно правильно, будем поощрять их и поддерживать», — отметила парламентарий.
Ранее российские рэперы уже неоднократно оказывались в центре скандалов из-за наркотиков и содержания своих песен. Так, 13 октября исполнителя Navai задержали на границе Казахстана и Киргизии после обнаружения запрещённого вещества в автомобиле. Музыканта отправили под арест на два месяца, однако 20 октября стало известно, что уголовное дело прекращено, а самого артиста выдворили из Казахстана. Ранее претензии правоохранителей возникали и к творчеству других исполнителей: в августе 2025 года Роскомнадзор ограничил доступ к совместной песне Гуфа, Ноггано и АК-47 из-за темы наркотиков, а позднее московский суд запретил распространение ряда композиций OG Buda и Платины. Сама Нина Останина прежде также высказывалась о допустимых границах музыкального творчества. В сентябре 2025 года депутат предложила ограничить исполнение песен группы «Сектор Газа» с нецензурной лексикой, позднее уточнив, что не выступает за полный запрет коллектива.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.