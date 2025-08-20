Суд Москвы запретил распространение ряда песен рэперов OG Buda и Платина

В материалах дела уточняется, что под ограничения попали конкретные треки — «Актриса», «На трапе» и «Ганг аутро». В ходе разбирательства было установлено, что тексты этих песен пропагандируют употребление запрещённых веществ и аморальное поведение, а также содержат элементы оправдания деятельности Усамы бен Ладена. Постановление суда вступило в законную силу немедленно и уже направлено в Роскомнадзор для обеспечения блокировки доступа к материалам, которые в настоящий момент более недоступны на указанных интернет-ресурсах.