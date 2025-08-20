Мессенджер MAX
20 августа, 19:06

Суд Москвы запретил распространение ряда песен рэперов OG Buda и Платина

Рэперы Платина и OG Buda. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / platina300, Telegram / BUDA+

Преображенский районный суд Москвы постановил запретить к распространению в России несколько композиций рэперов Платины и OG Buda из-за пропаганды наркотиков и оправдания терроризма. С текстом судебного решения ознакомился ТАСС.

«Суд решил административное исковое заявление прокурора удовлетворить. Признать информацию, распространённую на интернет-сайтах запрещённой к распространению на территории РФ»,приводит текст документа агентство.

В материалах дела уточняется, что под ограничения попали конкретные треки — «Актриса», «На трапе» и «Ганг аутро». В ходе разбирательства было установлено, что тексты этих песен пропагандируют употребление запрещённых веществ и аморальное поведение, а также содержат элементы оправдания деятельности Усамы бен Ладена. Постановление суда вступило в законную силу немедленно и уже направлено в Роскомнадзор для обеспечения блокировки доступа к материалам, которые в настоящий момент более недоступны на указанных интернет-ресурсах.

Ранее Life.ru рассказывал, что петербургский суд запретил распространять в России пять песен рок-группы «Ленинград». Лидер коллектива Сергей Шнуров одобрил вердикт, заявив, что эти композиции никогда не предназначались для прослушивания несовершеннолетними.

