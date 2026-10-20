Рэперу Navai запретили въезд в Казахстан на пять лет

Российскому рэперу Navai (Наваи Бакирову) запретили въезд в Казахстан на пять лет после выдворения из страны. По данным Telegram-канала Mash, музыкант уже вернулся в Россию — утром 20 октября он прилетел в Москву.

Решение последовало за прекращением уголовного дела о контрабанде наркотиков. При его закрытии правоохранители учли деятельное раскаяние исполнителя и то, что подобное правонарушение он совершил впервые.

После этого Бакирова выдворили из республики. Согласно казахстанскому законодательству, иностранцы, к которым применили такую меру, не могут вернуться в страну в течение пяти лет. Срок отсчитывается с момента исполнения решения о выдворении. При этом артист вправе обжаловать его в суде.

История началась 13 октября на пограничном пункте «Кордай» в Жамбылской области. При проверке Mercedes, в котором находился Navai, полицейские обнаружили запрещённые вещества. Рэпера задержали по подозрению в контрабанде наркотиков, а позднее суд отправил его под стражу на два месяца.

Сегодня утром появились сообщения, что Наваи отпустили под залог. Однако вскоре стало известно, что уголовное дело против него и вовсе закрыли, так как музыкант «раскаялся».