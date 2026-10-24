Рэпер Navai вернулся на сцену и взвинтил ценник после скандала с наркотиками
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Рэпер Navai после возвращения из Казахстана повысил минимальный гонорар за частное выступление с четырёх до пяти миллионов рублей. По данным агентства по организации мероприятий, итоговая стоимость зависит от площадки и региона.
Одновременно возобновились продажи билетов на российские концерты исполнителя. Региональные выступления перенесли с октября на ноябрь, а московский сольник назначили на 8 ноября. Билет на танцпол стоит пять тысяч рублей, сообщает kp.ru.
Музыка артиста также поднялась в чартах. По данным TopHit, песня «Сгореть» к 23 октября переместилась с 44-го на 40-е место рейтинга. В сентябре композиций исполнителя в первой сотне не было.
Напомним, Наваи Бакирова задержали 13 октября на въезде в Казахстан, обнаружив запрещённое вещество в автомобиле. Суд отправил музыканта под стражу на два месяца. Однако в итоге уголовное дело прекратили, учитывая впервые совершённое правонарушение и деятельное раскаяние. Артиста выдворили из страны, ему запретили въезд в Казахстан на пять лет.