Рэпер Navai вернулся на сцену и взвинтил ценник после скандала с наркотиками

Рэпер Navai после возвращения из Казахстана повысил минимальный гонорар за частное выступление с четырёх до пяти миллионов рублей. По данным агентства по организации мероприятий, итоговая стоимость зависит от площадки и региона.

Одновременно возобновились продажи билетов на российские концерты исполнителя. Региональные выступления перенесли с октября на ноябрь, а московский сольник назначили на 8 ноября. Билет на танцпол стоит пять тысяч рублей, сообщает kp.ru.