Apple может представить шесть новых смартфонов в 2027 году, разделив их выпуск на весенний и осенний этапы. Как сообщает профильное издание 9to5Mac, в первой половине года ожидаются базовый iPhone 18, более доступный iPhone 18e и тонкий iPhone Air второго поколения.

По данным издания, премьера весенних новинок может состояться в марте. Базовый iPhone 18 не вошёл в число смартфонов, представленных минувшей осенью. Осенью 2027 года ожидаются два новых смартфона линейки Pro и второе поколение складного iPhone Duo.