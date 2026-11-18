Масштабный сбой сервисов Apple 17 ноября произошёл из-за внутреннего обновления программного обеспечения, а не кибератаки. Компания уже восстановила работу значительной части систем и продолжает устранять оставшиеся неполадки, передаёт Reuters со ссылкой на заявление американской корпорации.

«Многие из наших систем возобновили работу после того, как внутреннее обновление привело к некоторым сбоям сегодня утром. Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее восстановить работу остальных систем», — заявили в Apple.

Технические проблемы затронули не только общедоступные сервисы, но и внутреннюю инфраструктуру компании. Сотрудники лишились доступа к корпоративной системе авторизации, рабочим календарям и виртуальной частной сети, необходимой для удалённого подключения. Перестал функционировать даже внутренний сайт, предназначенный для отслеживания неполадок.

Из-за этого многие специалисты Apple на протяжении нескольких часов не могли выполнять свои обязанности. Последствия ощутили и фирменные магазины компании по всему миру: возникли перебои с продажей устройств, организацией ремонта и обслуживанием покупателей.

Одновременно пользователи столкнулись с нарушениями в работе iCloud Mail, iCloud Web Apps, App Store и других цифровых продуктов.