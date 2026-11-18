Apple назвала внутреннее обновление причиной масштабного сбоя сервисов
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
Масштабный сбой сервисов Apple 17 ноября произошёл из-за внутреннего обновления программного обеспечения, а не кибератаки. Компания уже восстановила работу значительной части систем и продолжает устранять оставшиеся неполадки, передаёт Reuters со ссылкой на заявление американской корпорации.
«Многие из наших систем возобновили работу после того, как внутреннее обновление привело к некоторым сбоям сегодня утром. Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее восстановить работу остальных систем», — заявили в Apple.
Технические проблемы затронули не только общедоступные сервисы, но и внутреннюю инфраструктуру компании. Сотрудники лишились доступа к корпоративной системе авторизации, рабочим календарям и виртуальной частной сети, необходимой для удалённого подключения. Перестал функционировать даже внутренний сайт, предназначенный для отслеживания неполадок.
Из-за этого многие специалисты Apple на протяжении нескольких часов не могли выполнять свои обязанности. Последствия ощутили и фирменные магазины компании по всему миру: возникли перебои с продажей устройств, организацией ремонта и обслуживанием покупателей.
Одновременно пользователи столкнулись с нарушениями в работе iCloud Mail, iCloud Web Apps, App Store и других цифровых продуктов.
Ранее Life.ru сообщал, что пользователи Apple по всему миру пожаловались на масштабный сбой сервисов. Владельцы iPhone, iPad и Mac столкнулись с ошибками при входе в Apple ID, проблемами с облачным хранилищем iCloud и невозможностью загружать приложения. Неполадки также затронули Apple Music, Apple Pay и службу поддержки компании.