Российские пользователи столкнулись с перебоями в работе поисковика Google, браузера Chrome и стримингового сервиса Twitch. Жалобы поступают сразу из нескольких регионов страны, сообщает Telegram-канал SHOT.

Наиболее активно о неполадках Google рассказывают жители Санкт-Петербурга, Калининградской, Самарской и Ленинградской областей, а также Красноярского края. Пользователи отмечают, что поисковые запросы обрабатываются с большой задержкой, а некоторые страницы долго загружаются.

Часть россиян также столкнулась с проблемами при использовании Google Chrome. При этом характер неполадок различается в зависимости от региона.

Параллельно поступают сообщения о сбоях стриминговой платформы Twitch. На её работу жалуются жители Иркутской области, Бурятии, Красноярского, Краснодарского и Забайкальского краёв.

Проблемы с зарубежными сервисами 17 ноября фиксируют и российские системы мониторинга. В частности, пользователи сообщают о медленной загрузке Google и трудностях с воспроизведением трансляций на Twitch. Причины перебоев пока не установлены.

Ранее Life.ru рассказывал о масштабных жалобах на работу Google в России. Тогда пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской, Челябинской и Самарской областей сообщали об ошибках соединения и проблемах с загрузкой страниц через Chrome.