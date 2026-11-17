Масштабный сбой затронул сервисы Apple 17 ноября. Пользователи из разных стран столкнулись с проблемами при входе в учётные записи, работе облачного хранилища iCloud и загрузке приложений. Жалобы поступают от владельцев iPhone, iPad и компьютеров Mac.

Наиболее распространённая неполадка связана с авторизацией в Apple ID. У некоторых пользователей устройства неожиданно запрашивают повторный вход в аккаунт, однако попытки подтвердить личность заканчиваются ошибкой.

Проблемы также затронули App Store, Apple Music, Apple Pay и службу поддержки компании. Владельцы устройств сообщают о невозможности загрузить приложения, воспользоваться отдельными платёжными функциями и получить доступ к некоторым цифровым сервисам.