Пользователи Apple по всему миру пожаловались на массовый сбой сервисов
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Масштабный сбой затронул сервисы Apple 17 ноября. Пользователи из разных стран столкнулись с проблемами при входе в учётные записи, работе облачного хранилища iCloud и загрузке приложений. Жалобы поступают от владельцев iPhone, iPad и компьютеров Mac.
Наиболее распространённая неполадка связана с авторизацией в Apple ID. У некоторых пользователей устройства неожиданно запрашивают повторный вход в аккаунт, однако попытки подтвердить личность заканчиваются ошибкой.
Проблемы также затронули App Store, Apple Music, Apple Pay и службу поддержки компании. Владельцы устройств сообщают о невозможности загрузить приложения, воспользоваться отдельными платёжными функциями и получить доступ к некоторым цифровым сервисам.
Ранее Life.ru сообщал, что российские пользователи уже сталкивались с массовыми неполадками в работе App Store. 20 сентября владельцы устройств Apple жаловались на невозможность подключиться к магазину приложений. Сервис «Сбой.рф» зафиксировал 474 обращения, хотя днём ранее их было всего 21. При этом на официальной странице состояния систем Apple магазин приложений значился как доступный. Причины возникших проблем тогда также остались неизвестны.