«Не удаётся подключиться»: Россияне массово жалуются на сбой App Store

Российские пользователи столкнулись с проблемами при попытке открыть App Store. Жалобы на работу магазина приложений Apple фиксирует сервис «Сбой.рф».

К моменту публикации о неполадках сообщили 474 человека — днём ранее таких обращений было 21. Часть пользователей при запуске магазина видит сообщение «Не удаётся подключиться».

При этом Downdetector пока не фиксирует массовых неполадок. По его данным, с начала суток поступило 87 жалоб, а за последний час — две.

На официальной странице состояния сервисов Apple App Store обозначен как доступный. Причины проблем у части российских пользователей пока неизвестны.

Ранее Life.ru рассказывал о временных проблемах с доступом к сайтам Apple и GitHub в России. Позднее их работа восстановилась.