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Опубликовано 20 сентября, 10:18

«Не удаётся подключиться»: Россияне массово жалуются на сбой App Store

Россияне пожаловались на проблемы с подключением к App Store

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / chainarong06

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / chainarong06

Российские пользователи столкнулись с проблемами при попытке открыть App Store. Жалобы на работу магазина приложений Apple фиксирует сервис «Сбой.рф».

К моменту публикации о неполадках сообщили 474 человека — днём ранее таких обращений было 21. Часть пользователей при запуске магазина видит сообщение «Не удаётся подключиться».

При этом Downdetector пока не фиксирует массовых неполадок. По его данным, с начала суток поступило 87 жалоб, а за последний час — две.

На официальной странице состояния сервисов Apple App Store обозначен как доступный. Причины проблем у части российских пользователей пока неизвестны.

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Наталья Демьянова
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