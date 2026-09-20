«Не удаётся подключиться»: Россияне массово жалуются на сбой App Store
Россияне пожаловались на проблемы с подключением к App Store
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Российские пользователи столкнулись с проблемами при попытке открыть App Store. Жалобы на работу магазина приложений Apple фиксирует сервис «Сбой.рф».
К моменту публикации о неполадках сообщили 474 человека — днём ранее таких обращений было 21. Часть пользователей при запуске магазина видит сообщение «Не удаётся подключиться».
При этом Downdetector пока не фиксирует массовых неполадок. По его данным, с начала суток поступило 87 жалоб, а за последний час — две.
На официальной странице состояния сервисов Apple App Store обозначен как доступный. Причины проблем у части российских пользователей пока неизвестны.
Ранее Life.ru рассказывал о временных проблемах с доступом к сайтам Apple и GitHub в России. Позднее их работа восстановилась.
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