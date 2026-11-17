От Москвы до Нидерландов: хостинг-провайдер Timeweb назвал причину массового сбоя
Timeweb назвал проблемы с сетевым оборудованием причиной сбоя облачных сервисов
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Хостинг-провайдер Timeweb столкнулся с неполадками в работе облачных сервисов сразу в нескольких странах. Причиной стали проблемы с сетевым оборудованием, о которых компания сообщила в своём Telegram-канале.
Сбой затронул пять локаций: Москву, Санкт-Петербург, Казахстан, Германию и Нидерланды. Пользователей предупредили о возможной недоступности облачной инфраструктуры на этих площадках.
Позднее провайдер объявил, что сетевую неисправность удалось устранить. Большинство сервисов к тому моменту уже возобновили работу.
При этом отдельные ресурсы оставались недоступными. Специалисты Timeweb продолжили их восстановление, однако сроки полного завершения работ не уточнялись.
Ранее Life.ru сообщал о новой мощной DDoS-атаке на российского хостинг-провайдера Beget. Интенсивность вредоносного трафика, по предварительным данным, достигала 850 Гбит/с. Компания столкнулась с атакой на фоне восстановления инфраструктуры после предыдущего киберинцидента.
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