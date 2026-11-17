Хостинг-провайдер Timeweb столкнулся с неполадками в работе облачных сервисов сразу в нескольких странах. Причиной стали проблемы с сетевым оборудованием, о которых компания сообщила в своём Telegram-канале.

Сбой затронул пять локаций: Москву, Санкт-Петербург, Казахстан, Германию и Нидерланды. Пользователей предупредили о возможной недоступности облачной инфраструктуры на этих площадках.

Позднее провайдер объявил, что сетевую неисправность удалось устранить. Большинство сервисов к тому моменту уже возобновили работу.

При этом отдельные ресурсы оставались недоступными. Специалисты Timeweb продолжили их восстановление, однако сроки полного завершения работ не уточнялись.

Ранее Life.ru сообщал о новой мощной DDoS-атаке на российского хостинг-провайдера Beget. Интенсивность вредоносного трафика, по предварительным данным, достигала 850 Гбит/с. Компания столкнулась с атакой на фоне восстановления инфраструктуры после предыдущего киберинцидента.