Массовый сбой произошёл в работе российского хостинг-провайдера Timeweb, из-за чего пользователи столкнулись с недоступностью сайтов и виртуальных серверов. Неполадки затронули и облачную платформу Timeweb Cloud, представители которой подтвердили проблемы с оборудованием.

По данным Downdetector, всего за полчаса на работу Timeweb поступило около 1,7 тысячи жалоб. Ещё примерно 500 обращений пользователи оставили из-за перебоев в работе Timeweb Cloud.

Клиенты провайдера сообщают, что их интернет-ресурсы перестали открываться. «VPS (виртуальный частный сервер) не отвечает», — говорится в одной из жалоб. Другие пользователи столкнулись с невозможностью подключиться к серверам и войти в личный кабинет.

В официальном канале уведомлений Timeweb Cloud сообщили, что проблемы с доступностью затронули инфраструктуру в Санкт-Петербурге, Москве, Германии, Нидерландах и Казахстане.

Специалисты компании установили, что неполадки возникли на сетевом оборудовании. Инженеры занимаются восстановлением работы сервисов. Сроки полного устранения сбоя пока не уточняются.

Timeweb входит в число крупных российских хостинг-провайдеров. Компания предоставляет услуги размещения сайтов, регистрации доменов, аренды виртуальных и выделенных серверов. По собственным данным организации, на её площадках размещено более 700 тысяч сайтов.

Ранее Life.ru сообщал, что хостинг-провайдер Beget вновь подвергся DDoS-атаке мощностью до 850 Гбит/с. Инцидент произошёл 15 ноября и вызвал проблемы с доступом к некоторым интернет-ресурсам на фоне восстановления инфраструктуры компании после предыдущей кибератаки.