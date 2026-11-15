Российский хостинг-провайдер Beget вновь подвергся мощной DDoS-атаке, из-за которой у части пользователей возникли проблемы с доступом к интернет-ресурсам. По предварительной информации, интенсивность вредоносного трафика достигала 850 гигабит в секунду. Сбои могли затронуть отдельные онлайн-сервисы, включая банковские сайты и маркетплейсы.

«Судя по характеру атаки, она направлена на нарушение наших планов по восстановлению после инцидента», — сообщили представители Beget.

Новая атака произошла на фоне продолжающегося восстановления инфраструктуры провайдера после масштабного взлома в начале ноября. Специалисты компании занимаются устранением неполадок и восстановлением стабильной работы ресурсов.