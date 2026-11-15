Хостинг-провайдер Beget вновь подвергся DDoS-атаке мощностью до 850 Гбит/с
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российский хостинг-провайдер Beget вновь подвергся мощной DDoS-атаке, из-за которой у части пользователей возникли проблемы с доступом к интернет-ресурсам. По предварительной информации, интенсивность вредоносного трафика достигала 850 гигабит в секунду. Сбои могли затронуть отдельные онлайн-сервисы, включая банковские сайты и маркетплейсы.
«Судя по характеру атаки, она направлена на нарушение наших планов по восстановлению после инцидента», — сообщили представители Beget.
Новая атака произошла на фоне продолжающегося восстановления инфраструктуры провайдера после масштабного взлома в начале ноября. Специалисты компании занимаются устранением неполадок и восстановлением стабильной работы ресурсов.
Ранее Life.ru сообщал, что Beget лишился облачной инфраструктуры в результате масштабной кибератаки. Компания признала, что часть пользовательских данных восстановить не удастся, а облачные сервисы приходится создавать заново. При этом специалисты продолжили восстановление сохранившихся резервных копий и проверку серверов на наличие вредоносного программного обеспечения. Провайдер также предупреждал об угрозе повторного вмешательства злоумышленников.