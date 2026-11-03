Российский хостинг-провайдер Beget сообщил о потере всех данных в облачной инфраструктуре после масштабной кибератаки. Злоумышленники получили доступ к системе управления сервисами и запустили скрипты для удаления информации. Об этом компания рассказала в своём телеграм-канале.

«В облачной инфраструктуре (VPS, S3 и Kubernetes) все данные были утрачены. Сохранены файловые бэкапы VPS. Настройки CDN, IP утрачены», — признали в Beget.

При этом файловые резервные копии виртуального хостинга и облачных сервисов сохранились. Однако получить к ним доступ пользователи пока не могут, поскольку специалистам необходимо восстановить работу инфраструктуры и проверить серверы на наличие вредоносных программ.

Ранее Life.ru сообщал о массированной кибератаке на хостинг-провайдера Beget. В ночь на 2 ноября злоумышленники нарушили работу ряда сервисов компании, из-за чего пользователи столкнулись с недоступностью сайтов и серверов. Провайдер предупредил клиентов о форс-мажорных обстоятельствах и приступил к восстановлению инфраструктуры.