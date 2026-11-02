Российский хостинг-провайдер Beget заявил о массированной кибератаке, произошедшей в ночь с 1 на 2 ноября. Из-за инцидента компания временно не может в полном объёме предоставлять часть услуг и предупредила клиентов о форс-мажорных обстоятельствах.

В Beget признали, что восстановление инфраструктуры потребует значительного времени. При этом компания заверила, что для подавляющего большинства ресурсов виртуального хостинга и облачной инфраструктуры сохранились резервные копии данных.

Часть сервисов уже удалось вернуть в строй. В частности, восстановлена работа выделенных серверов, которые клиенты администрируют самостоятельно. Специалисты также занимаются восстановлением серверов доменных имён, обеспечивающих доступ пользователей к сайтам по привычным адресам.

По предварительной оценке компании, на восстановление работы серверов доменных имён может потребоваться ещё четыре-пять часов. Однако этот прогноз касается только отдельной части инфраструктуры, а не всех пострадавших сервисов.

«На данный момент нам уже удалось восстановить работу выделенных серверов без нашего администрирования. Мы продолжаем оценивать масштаб последствий атаки, поэтому пока не можем назвать точные сроки полного восстановления всех сервисов», — сообщили в Beget.

Сбой затронул владельцев сайтов, виртуальных серверов и других интернет-проектов. Пользователи жаловались на недоступность ресурсов, ошибки при подключении и проблемы с панелями управления. Специалисты провайдера продолжают оценивать последствия произошедшего.