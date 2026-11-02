МЧС России установило уязвимость, которой воспользовались хакеры для взлома панели администрирования мобильного приложения ведомства. В результате кибератаки 2 ноября около 02:45 мск ложные уведомления разослали в 33 региона страны. Полностью восстановить функционал сервиса планируется до конца суток, сообщили в министерстве.

Специалисты обнаружили атаку сразу после поступления первых недостоверных сообщений и оперативно отключили затронутые сервисы от сети. Одновременно началось удаление фейков из каналов Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в мессенджере MAX.

После анализа инцидента сотрудники МЧС выявили уязвимость, которую использовали злоумышленники. Сведения о ней передали в Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам. Сейчас принимаются меры, призванные предотвратить повторение подобных атак.

При этом в ведомстве подчеркнули, что киберинцидент не затронул государственную систему оповещения населения. Сирены, громкоговорители, СМС-рассылки, телевидение и радио продолжают работать в штатном режиме.

«Взлом мобильного приложения не оказал и не может оказывать влияния на работу системы оповещения населения», — заверили в МЧС.

Само приложение уже функционирует, однако часть его возможностей пока восстанавливают. В министерстве призвали россиян не поддаваться на провокации, не распространять непроверенные сообщения и ориентироваться исключительно на официальные источники информации.

В ночь на 2 ноября хакеры также взломали Telegram-канал оперативного штаба Белгородской области. После двух часов ночи там начали появляться повторяющиеся сообщения с ложными предупреждениями об угрозах, грубыми обращениями и ненормативной лексикой. Аналогичные публикации распространялись через информационные ресурсы экстренных служб других регионов.