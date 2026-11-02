Telegram-канал оперштаба Белгородской области взломали
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Telegram-канал оперативного штаба Белгородской области, предположительно, подвергся внешней атаке. После двух часов ночи 2 ноября в нём начали появляться повторяющиеся сообщения с нехарактерным содержанием.
В сообщениях содержались грубые обращения, не соответствующие действительности предупреждения об угрозах и искажённые «рекомендации». Кроме того, авторы публикаций использовали ненормативную лексику.
Ранее российские хакеры заявили о своей причастности ко взлому карты воздушных тревог Украины. Ответственность за эту атаку взяла на себя группировка Hitcore. По словам её представителей, в систему проникли через компьютер администратора.