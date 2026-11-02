Telegram-канал оперативного штаба Белгородской области, предположительно, подвергся внешней атаке. После двух часов ночи 2 ноября в нём начали появляться повторяющиеся сообщения с нехарактерным содержанием.

В сообщениях содержались грубые обращения, не соответствующие действительности предупреждения об угрозах и искажённые «рекомендации». Кроме того, авторы публикаций использовали ненормативную лексику.