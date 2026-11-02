Кроме того, хакеры могли получить доступ к приложению EasyPay — одному из крупнейших небанковских сервисов Украины для проведения платежей и оплаты покупок через интернет.

Ранее жителей Киева встревожили необычные уведомления на смартфонах: в одном из них говорилось о радиационной опасности, а другое обещало объявить по всей Украине «ядерную тревогу» из-за якобы летящего «Орешника». На распространяемых скриншотах видно предупреждение с надписью «Радиационная опасность» и призывом не выходить на улицу. На другом изображении запечатлено сообщение с текстом: «По всей Украине сейчас будет ядерная тревога! Не волнуйтесь, летит Орешник!».