Символ «ZOV» появился на карте тревог Украины после предполагаемого взлома
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Символ «ZOV» из дронов появился на карте украинской системы оповещения о воздушных тревогах. Предварительно, символ разместили взломавшие систему хакеры.
Кроме того, хакеры могли получить доступ к приложению EasyPay — одному из крупнейших небанковских сервисов Украины для проведения платежей и оплаты покупок через интернет.
Ранее жителей Киева встревожили необычные уведомления на смартфонах: в одном из них говорилось о радиационной опасности, а другое обещало объявить по всей Украине «ядерную тревогу» из-за якобы летящего «Орешника». На распространяемых скриншотах видно предупреждение с надписью «Радиационная опасность» и призывом не выходить на улицу. На другом изображении запечатлено сообщение с текстом: «По всей Украине сейчас будет ядерная тревога! Не волнуйтесь, летит Орешник!».