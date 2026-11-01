Российские хакеры взламывают диспетчерские системы украинских электроподстанций и дистанционно отключают электричество, устраивая блэкауты в регионах страны. Об этом сообщает Mash.

Русские хакеры устраивают блэкауты в украинских областях. Видео © Telegram / Mash

По информации телеграм-канала, киберспециалисты получили доступ к серверу, соединявшему внутреннюю сеть энергетической инфраструктуры с интернетом. Через него они смогли удалённо управлять оборудованием подстанций и прекращать подачу электроэнергии.

Русские хакеры устраивают блэкауты в украинских областях. Фото © Telegram / Mash

Кроме того, хакерам удалось проникнуть в систему видеонаблюдения диспетчерской. Как утверждает Mash, на записи видно, как сотрудники после объявления воздушной тревоги покидают рабочие места и направляются в укрытие. Тем временем на мониторах появляются сообщения с приветствием из России.

Русские хакеры устраивают блэкауты в украинских областях. Фото © Telegram / Mash

Одной из территорий, затронутых предполагаемой кибератакой, стала Винницкая область. По данным канала, после вмешательства хакеров там ввели аварийные отключения электричества. Часть региона провела без света более пяти часов.

При этом украинские власти сообщили о повреждении энергетических объектов в Винницкой области во время массированной воздушной атаки в ночь на 1 ноября. Также пострадали вышка мобильной связи и несколько гражданских объектов. Официального подтверждения того, что отключения были вызваны именно кибервзломом, пока нет.

Ранее Life.ru писал о блэкауте в Виннице 17 октября. Тогда из-за повреждений энергетической инфраструктуры в городе остановились трамваи и троллейбусы. Критически важные объекты перевели на резервное питание, а для перевозки пассажиров власти решили увеличить количество автобусов и маршруток.

Спустя несколько дней более полумиллиона жителей Украины остались без электричества. По информации украинского Минэнерго на 23 октября, повреждения затронули объекты в Житомирской, Волынской, Николаевской, Полтавской, Хмельницкой и Ровненской областях. В некоторых регионах ввели ограничения потребления для промышленных предприятий.