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Опубликовано 17 октября, 10:03

Винница выживает на резервном питании во время блэкаута из-за ударов ВС РФ

Винница осталась без света после ночной атаки ВС РФ, электротранспорт остановлен

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sasha Chornyi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sasha Chornyi

Винница полностью осталась без электричества после ночных ударов российских войск. В городе остановился электротранспорт, а жители могут столкнуться ещё и с перебоями в работе интернета. О масштабном отключении сообщил мэр Сергей Моргунов.

Последствия атаки уже сказались на повседневной жизни горожан. Специалисты выясняют степень повреждения объектов энергетической инфраструктуры и оценивают возможности восстановления электроснабжения.

«Критическая инфраструктура работает на резервном питании», — пояснил Моргунов. При этом трамваи и троллейбусы временно прекратили движение. Чтобы компенсировать нехватку общественного транспорта, городские власти намерены увеличить количество автобусов и маршрутных такси на улицах.

Сложная ситуация с электричеством наблюдается и в других частях Украины. Ранее масштабный блэкаут произошёл в Луцке после атаки беспилотников. Помимо отсутствия света, жители отдельных районов столкнулись с проблемами водоснабжения.

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Ранее Life.ru сообщал, что Луцк может оставаться без электричества ещё как минимум сутки. Местные власти предупреждали о затяжном восстановлении энергоснабжения. Ситуацию осложнили перебои с подачей воды: из-за падения давления она перестала доходить до верхних этажей некоторых зданий.

Больше новостей о ходе специальной военной операции, боевых действиях и ситуации на фронте — в разделе «СВО» на Life.ru.

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