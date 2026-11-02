Предупреждения о ядерной угрозе, радиации и летящем «Орешнике» появились в украинском приложении «Воздушная тревога». Ответственность за произошедшее взяла на себя хакерская группировка Hitcore, представители которой рассказали Mash, что смогли проникнуть в систему через компьютер её администратора. По утверждению участников группировки, для этого им даже не понадобились сложные технические уловки — достаточно оказалось сыграть на любопытстве сотрудника.

Как рассказали представители Hitcore, они познакомились с администратором через переписку с аккаунтом якобы 17-летней девушки. Хакеры утверждают, что мужчина рассчитывал получить откровенные фотографии и поэтому скачал на рабочий компьютер присланный ему файл с названием «ZAL-upa». Внутри находилась вредоносная программа, с помощью которой им удалось получить доступ к системе.

По словам представителей группировки, таким способом они хотели продемонстрировать уязвимость украинских цифровых сервисов. Более того, хакеры предупредили, что нынешний инцидент может оказаться не последним.

Ситуацию прокомментировали и Воздушные силы Украины. Там признали, что приложение «Воздушная тревога» могло подвергнуться враждебному воздействию и в результате выдавать недостоверную информацию.

«Вероятно, приложение «Воздушная тревога» подверглось враждебному воздействию. Никакой радиационной угрозы нет!» — говорится в сообщении.

Ранее Life.ru писал, что жители Киева получили странные уведомления о радиационной опасности и якобы готовящейся ядерной тревоге. В одном из сообщений утверждалось, что по территории Украины летит ракета «Орешник», а пользователям предлагали не волноваться.