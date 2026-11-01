Информационные ресурсы Росстата подвергались кибератакам с 29 октября по 1 ноября. В ведомстве сообщили, что специалисты устанавливают источник угрозы. При этом компрометации баз данных и утечки информации, охраняемой законом, пока не выявлено.

В пресс-службе рассказали, что системы мониторинга своевременно зафиксировали подозрительную активность. Это позволило оперативно отреагировать на происходящее. По оценке ведомства, атаки были тщательно подготовлены и затронули различные элементы информационной инфраструктуры.

«Сейчас специалисты совместно с профильными подразделениями в сфере информационной безопасности и правоохранительными органами устанавливают вектор атаки и идентифицируют источники угрозы», — заявили в Росстате.

Параллельно ведомство усиливает защиту своих ресурсов. Специалисты проверяют возможные уязвимости, совершенствуют мониторинг и дополнительные механизмы контроля доступа, чтобы предотвратить новые инциденты. Полноценную доступность официального сайта Росстата обещают восстановить в ближайшее время.

Ранее Life.ru писал, что Роскомнадзор отразил более 3,2 тысячи DDoS-атак за сентябрь. Под удар попадали защищаемые информационные системы государственных органов, финансовых организаций и операторов связи. При этом характер атак на Росстат пока устанавливается.