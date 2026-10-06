РКН отразил более 3,2 тысячи DDoS-атак за сентябрь

Специалисты Роскомнадзора за сентябрь отразили 3 206 DDoS-атак на защищаемые системы органов государственного управления, финансового сектора и операторов связи. Об этом сообщило ведомство.

Самая мощная атака за месяц достигала 1,07 Тбит/с при скорости 132,18 млн пакетов в секунду. Самая продолжительная продолжалась трое суток и 42 минуты.

Основной целью злоумышленников стал государственный сектор. Больше всего подобных инцидентов специалисты зафиксировали в Центральном федеральном округе. Чаще всего вредоносный трафик поступал с IP-адресов, зарегистрированных в Бразилии, США, Аргентине, Украине и Германии.

За сентябрь Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования также заблокировал 2 484 фишинговых ресурса и 667 сайтов с вредоносным программным обеспечением. Кроме того, специалисты выявили и устранили 1 093 нарушения маршрутизации трафика со стороны 250 организаций.

Для сравнения, в августе Роскомнадзор отразил 1 663 DDoS-атаки и заблокировал 2 917 фишинговых сайтов. Таким образом, количество отражённых атак в сентябре оказалось почти вдвое выше. В сентябре повышенная активность фиксировалась в том числе во время выборов: атакам подвергались ресурсы ЦИК, дистанционного электронного голосования, «Госуслуг» и московской информационной инфраструктуры.