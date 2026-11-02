МЧС России заявило, что кибератака на мобильное приложение ведомства не затронула работу государственной системы оповещения населения. Об этом ведомство сообщило в «Максе».

В министерстве подчеркнули, что мобильное приложение выполняет вспомогательную функцию и не является основным каналом передачи экстренных сообщений. Система оповещения действует в штатном режиме, а произошедший инцидент не повлиял на её работу. Для информирования граждан используются региональные и муниципальные системы оповещения, в том числе сирены и громкоговорители, сети связи, а также теле- и радиовещание.

Ранее МЧС сообщило о массированной кибератаке на мобильное приложение ведомства. В результате происшествия злоумышленники получили возможность рассылать пользователям ложную информацию. На время проведения технических работ пользователей просили учитывать, что поступающие через сервис сообщения могли быть недостоверными.