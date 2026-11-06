Российский хостинг-провайдер Beget сообщил о полном уничтожении своей облачной инфраструктуры в результате масштабной кибератаки. Компании приходится создавать систему заново, однако часть сервисов уже удалось восстановить. Об этом представители провайдера рассказали в официальном Telegram-канале.

«К сожалению, облачная инфраструктура уничтожена. Облачную инфраструктуру строим заново», — говорится в сообщении компании.

По словам представителей Beget, специалисты уже восстановили архитектуру и управляющие сервисы. Первые серверы планируется подключить в течение одного-двух дней, после чего начнутся интеграция и тестирование. Доступ к сохранившимся резервным копиям клиенты смогут получить через панель управления.

В компании уточнили, что восстановить все пользовательские данные не удастся. По текущим оценкам, файловые резервные копии облачных серверов VPS сохранились лишь для половины пользователей. При этом даже уцелевшие данные требуют дополнительной обработки, прежде чем их можно будет вернуть владельцам.

Параллельно продолжается восстановление обычного виртуального хостинга. На данный момент запущено более 60% его серверов. Остальная инфраструктура пострадала значительно сильнее, поэтому её будут восстанавливать из резервных копий. Приступить к этому процессу на первых серверах планируется 7 ноября.

При этом угроза повторного вмешательства злоумышленников, по оценке компании, пока сохраняется. Поэтому специалисты не ограничиваются обычным перезапуском оборудования, а проверяют потенциально уязвимые элементы всей системы.

«Мы исходим из того, что угроза для инфраструктуры ещё сохраняется. Поэтому вычищаем всё, что можно, и переделываем каждую точку, которая может быть уязвимой, включая те, которые раньше не казались опасными», — подчеркнули в Beget.