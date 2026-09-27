Apple обязали выплатить 5,7 млрд долларов за нарушение патентов

Apple должна выплатить более $5,7 млрд американской Taction Technology за нарушение двух патентов, связанных с технологией тактильной отдачи. Такое решение вынесло федеральное жюри в Сан-Диего, сообщает Reuters.

Спор разгорелся вокруг Taptic Engine — механизма, благодаря которому владельцы iPhone и Apple Watch ощущают вибрацию и физический отклик устройства на различные действия. Присяжные пришли к выводу, что технология нарушает права Taction на два патента.

Разбирательство тянется с 2021 года. Тогда Taction обратилась в федеральный суд Южного округа Калифорнии, заявив, что Apple использует запатентованные разработки без разрешения. В 2023 году суд встал на сторону производителя iPhone и отклонил претензии, однако в 2025-м апелляционная инстанция возобновила дело.

После нового рассмотрения присяжные признали нарушение трёх пунктов двух патентов и определили компенсацию в размере $5,72 млрд. При этом умышленными действия Apple не сочли. Сама корпорация с вердиктом не согласилась. В Apple утверждают, что Taptic Engine принципиально отличается от разработок Taction и не использует её технологию. Компания намерена обжаловать решение суда.

В июне 2026 года Apple столкнулась с судебными санкциями в России. Тогда московский суд оштрафовал корпорацию на 500 тысяч рублей за повторное неисполнение обязанностей организатора распространения информации.