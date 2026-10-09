Apple представит первый MacBook с сенсорным экраном 27 октября

Компания Apple готовится 27 октября представить свой первый MacBook с сенсорным экраном. О планах американского производителя сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой мероприятия.

Главной новинкой должен стать обновлённый MacBook Pro с OLED-дисплеем, поддерживающим управление прикосновениями. Ноутбук получит более тонкий и лёгкий корпус, а также Dynamic Island — интерактивную область в верхней части экрана, уже знакомую пользователям iPhone.

Помимо этого, ожидается выход обычного 14-дюймового MacBook Pro с новым процессором M6. В отличие от сенсорной версии, эта модель сохранит привычный дизайн. Аналогичный чип, по данным инсайдеров, получит обновлённый моноблок iMac.

Ещё одной премьерой может стать iPad mini с OLED-экраном. Планшету также прочат переработанную акустическую систему и фронтальную камеру, перенесённую на длинную сторону корпуса для более удобных видеозвонков в горизонтальном положении.

Как утверждают собеседники Bloomberg, презентация будет включать онлайн-трансляцию и очную демонстрацию устройств для журналистов. При этом сама Apple пока официально не объявляла мероприятия на 27 октября.

Ранее Life.ru сообщал о планах нового главы Apple Джона Тернуса изменить график выпуска продукции. Руководитель рассматривает возможность отказаться от традиционного разделения презентаций на весенние и осенние, чтобы распределить анонсы новинок на весь год. Однако реализация такой стратегии может занять несколько лет.