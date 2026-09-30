Bloomberg узнал о планах нового главы Apple изменить график выпуска продукции

Новый генеральный директор Apple Джон Тернус рассматривает изменения в структуре и принципах работы компании. Об этом Bloomberg сообщил со ссылкой на источники.

Одной из обсуждаемых идей может стать отказ от привычного разделения презентаций продукции на весенний и осенний периоды. Вместо этого Apple, как предполагается, сможет представлять новые устройства и другие продукты в течение всего года.

При этом реализация такой схемы может занять несколько лет. По словам сотрудников компании, перестроить существующие процессы разработки и отказаться от давно сложившихся практик будет непросто.

Ещё одно направление возможных изменений связано со структурой управления. Тернус рассматривает сокращение некоторых должностей среднего звена, чтобы уменьшить количество управленческих уровней между инженерами и высшим руководством Apple.

Джон Тернус возглавил Apple 1 сентября, сменив Тима Кука, который руководил компанией 15 лет. 51-летний Тернус работает в Apple с 2001 года. До назначения генеральным директором он занимал пост старшего вице-президента по аппаратному обеспечению.