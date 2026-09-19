Новинки Apple добрались до России: iPhone 18 Pro Max уже стал лидером предзаказов

Сеть restore первой в России представила полную линейку новых устройств Apple. С 19 сентября в семи флагманских магазинах можно познакомиться и протестировать iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 и AirPods 5.

Выдача заказов, оформленных по предзаказу, и официальное начало продаж запланированы на 22 сентября. На этапе предварительных заказов наибольшей популярностью пользуется iPhone 18 Pro Max.

Чаще всего покупатели выбирают смартфон в цвете Burgundy. Самым востребованным вариантом объёма памяти стала версия на 512 ГБ.

Ранее Life.ru писал, что новый iPhone за сотни тысяч остался без 5G и умной Siri в России. Больше всего ограничений связано с Apple Intelligence. Русского языка среди поддерживаемых системой пока нет, поэтому при стандартных российских настройках пользователям недоступна новая Siri AI с персональным контекстом.