Сплошной маркетинг: Блогер Wylsacom вывел на чистую воду линейку iPhone 18 Pro Max

Создатель YouTube-канала Wylsacom Валентин Петухов считает приобретение iPhone 18 Pro Max в России лишённым смысла из-за ограничений и отсутствия реальных новшеств. Об этом он рассказал 360.ru.

По словам блогера, iPhone 17 пока не обновили, и это произойдёт не раньше первого квартала следующего года. Однако модель получилась настолько удачной, что даже тогда она не станет хуже. К тому же с выходом нового телефона на рынке появляется больше прошлогодних моделей по привлекательной цене.

«Сегодня гнаться за самым последним iPhone, наверное, особого смысла нет», — отметил Петухов.

Для тех, кто обновляется с iPhone 15-го поколения и старше, iPhone 17 будет отличным вариантом. Что касается перехода на Android, то здесь ситуация сложнее из-за смены экосистемы.

Петухов отметил, что сейчас пользователю iPhone будет трудно перейти на Android, поскольку на iOS существует множество подписок на разные сервисы и приложения. Кроме того, часы Apple Watch не будут работать с другими гаджетами.

Интерес к моделям 18 Pro и 18 Pro Max сейчас сдержанный, поскольку компания не предложила откровенных нововведений, кроме новых цветов. Многие ждут складной гаджет от Apple — iPhone Dua, который может дебютировать в конце октября.

Ранее Life.ru сообщал, что у iPhone 18 Pro Max в России нашли как минимум 18 ограничений, связанных с Apple Intelligence, 5G и платежами. Таким образом, устройство не сможет работать в свою полную силу в нашей стране, что делает его покупку по определённым ценам нецелесообразной.