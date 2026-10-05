15 лет без Стива Джобса: последний год человека, придумавшего современный смартфон Оглавление Восемь лет болезни: какой диагноз поставили Стиву Джобсу Январь 2011: третий отпуск по болезни Март — июнь: iPad 2, iCloud и последний выход на сцену 24 августа: «Этот день настал» — уход с поста главы Apple Последний айфон Стива Джобса 5 октября 2011 года: как умер Стив Джобс Последние слова Джобса и фейковая «предсмертная речь» Что было после: книга Айзексона, Apple Park и уход Тима Кука Частые вопросы о Стиве Джобсе 5 октября — 15 лет со дня смерти Стива Джобса. Последний год основателя Apple: болезнь, уход с поста, последний iPhone и настоящие последние слова. 15 лет без Стива Джобса: как прошёл последний год жизни сооснователя Apple и что он успел сделать? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В июне 2011 года Стив Джобс показывал властям Купертино проект огромного круглого здания. Объяснял, где разместятся сотрудники, как будет выглядеть территория и почему новому офису нужны изогнутые стёкла. До его смерти оставалось четыре месяца. Штаб-квартира, которую позднее назовут Apple Park, откроется только через шесть лет. Может, Стив и не изобрёл смартфон с нуля, но именно под его руководством компания Apple сделала настоящий рывок в будущее. К 15-летию со дня его смерти Life.ru рассказывает, что Джобс успел за 2011 год и какие истории о его последних днях оказались выдумкой.

Восемь лет болезни: какой диагноз поставили Стиву Джобсу

Чем болел Стив Джобс: когда у основателя Apple обнаружили опухоль и как проходили последние годы? Фото © ТАСС / АР

В октябре 2003 года у Джобса обнаружили нейроэндокринную опухоль поджелудочной железы. Это редкий вид злокачественного новообразования, который отличается от наиболее распространённого рака этого органа — аденокарциномы. В 2004 году он перенёс операцию, а в 2009-м — пересадку печени. О болезни он не молчал все восемь лет. В июне 2005 года, выступая перед выпускниками Стэнфорда, рассказал о диагнозе и пережитом страхе. Там же прозвучали его слова о смерти как о «вероятно, лучшем изобретении жизни». Смысл этой мысли он объяснял сменой поколений, ведь у каждого человека ограничено время, и понимание этого помогает выбирать действительно важное. Позднее биограф Уолтер Айзексон рассказывал, что Джобс около девяти месяцев откладывал операцию, пробуя альтернативные методы, и впоследствии сожалел об этом решении.

Январь 2011: третий отпуск по болезни

Отпуск Стива Джобса в январе 2011 года: почему глава Apple передал повседневное управление Тиму Куку? Фото © ТАСС / АР / Paul Sakuma

17 января Apple опубликовала письмо Джобса сотрудникам. Совет директоров удовлетворил его просьбу об отпуске по медицинским показаниям. Повседневные дела он передал Тиму Куку, но сохранил должность генерального директора и участие в ключевых стратегических решениях. В письме Джобс выражал надежду вернуться как можно скорее. Конкретной даты не было. Он также просил уважать частную жизнь его семьи. Это был уже третий значительный перерыв в работе из-за здоровья после операции 2004 года и отпуска 2009-го.

Март — июнь: iPad 2, iCloud и последний выход на сцену

Последние выступления Стива Джобса: презентации iPad 2, iCloud и проекта будущего кампуса Apple Park. Фото © ТАСС / imago images/Xinhua

На презентацию iPad 2, которая проходила 2 марта 2011 года в Сан-Франциско, Джобс вышел сам, хотя продолжал находиться в медицинском отпуске. Зал встретил его стоя. Он объяснил своё появление тем, что команда долго работала над устройством и он не хотел пропустить этот день. 6 июня на конференции разработчиков WWDC Джобс представил облачные сервисы, которые должны были автоматически переносить фотографии, документы и другие данные между устройствами. После запуска сервиса фотографии и документы в поддерживаемых приложениях должны были автоматически появляться на других устройствах пользователя. Это выступление стало его последней большой презентацией Apple. А уже на следующий день Джобс появился на заседании городского совета Купертино. Дата сохранилась в официальном архиве города. Он представлял проект нового кампуса примерно на 12 тысяч сотрудников, с кольцеобразным главным корпусом и большой зелёной территорией.

24 августа: «Этот день настал» — уход с поста главы Apple

Почему Стив Джобс оставил пост главы Apple: отставка 24 августа 2011 года и назначение Тима Кука преемником? Фото © ТАСС / АР / Dai Sugano

В конце лета надежда на возвращение к обычному графику сменилась решением об отставке. 24 августа 2011 года Джобс направил письмо совету директоров и сообществу Apple. Он напомнил, что обещал первым сообщить, если больше не сможет выполнять обязанности генерального директора. «К сожалению, этот день настал», — написал он.

Своим преемником Джобс рекомендовал Тима Кука. Совет директоров назначил Кука генеральным директором, а самого Джобса избрал председателем совета. Таким образом, Джобс оставил оперативное руководство, но сохранил официальную связь с компанией. В письме об уходе он благодарил коллег и выражал уверенность в будущем Apple. До смерти Джобса оставалось шесть недель.

Последний айфон Стива Джобса

Последний айфон Стива Джобса: чем отличаются истории презентаций iPhone 4 и iPhone 4S? Фото © ТАСС / imago stock&people

4 октября 2011 года Apple представила iPhone 4S. Джобса на сцене не было, поскольку мероприятие проходило уже при новом генеральном директоре Тиме Куке. Одной из главных особенностей телефона стал голосовой помощник Siri, которому можно было поручать звонки, напоминания и поиск информации.

Внешне модель напоминала iPhone 4, но получила процессор A5, восьмимегапиксельную камеру и возможность записывать видео в Full HD. Вместе с ней компания рассказывала об iOS 5 и запуске iCloud — продолжении того, что Джобс показывал летом. Именно iPhone 4S стал последним айфоном, анонсированным при его жизни. В продаже в первых странах он появился 14 октября, уже после смерти сооснователя Apple.

5 октября 2011 года: как умер Стив Джобс

Когда умер Стив Джобс: дата смерти, возраст и причина ухода сооснователя компании Apple. Фото © ТАСС / АР /Paul Sakuma

Стив Джобс умер 5 октября 2011 года дома в Пало-Альто, в окружении близких. Ему было 56 лет, а причиной стали осложнения нейроэндокринной опухоли поджелудочной железы. У Джобса остались жена Лорин Пауэлл-Джобс и четверо детей. Новость пришла на следующий день после анонса iPhone 4S. У магазинов Apple собирались люди, оставляли записки и цветы. В России о смерти Джобса многие узнали уже 6 октября из-за разницы во времени. Сохранилось и сообщение Life.ru, опубликованное той ночью: оно позволяет вспомнить, как эту новость воспринимали тогда, ещё без пятнадцатилетней дистанции.

Последние слова Джобса и фейковая «предсмертная речь»

Что сказал Стив Джобс перед смертью: воспоминания сестры и правда о речи про бессмысленность богатства. Фото © ТАСС / АР / Paul Sakuma

После смерти Джобсу приписали пространное рассуждение о бесполезности богатства перед лицом смерти. В разных версиях текста он якобы подводил итог своей жизни, признавал бессмысленность делового успеха и призывал читателя беречь близких. Публикации сопровождали его фотографиями, отчего они выглядели убедительнее. Однако подтверждений того, что Джобс произносил или писал эту «предсмертную речь», нет.

Рассказ о настоящих последних словах оставила его сестра, писательница Мона Симпсон. Она произнесла прощальную речь 16 октября 2011 года, а позднее её опубликовала The New York Times. По словам Симпсон, Джобс посмотрел на близких, затем за их плечи и сказал: «Oh wow. Oh wow. Oh wow» — примерно «Вот это да» три раза.

Что было после: книга Айзексона, Apple Park и уход Тима Кука

Что осталось после Стива Джобса: биография Уолтера Айзексона, кампус Apple Park и театр его имени. Уолтер Айзексон. Фото © ТАСС /Bebeto Matthews

24 октября 2011 года, через 19 дней после смерти Джобса, вышла его биография, написанная Уолтером Айзексоном. В основу книги легли более сорока бесед с самим Джобсом за два года, а также интервью с его родственниками, друзьями, коллегами и соперниками. Работа над ней началась при его жизни; это не была биография, наскоро собранная после печальной новости.

В 2017 году сотрудников начал принимать Apple Park — кампус, проект которого Джобс представлял городским властям в июне 2011-го. Зал для презентаций на тысячу мест назвали Театром Стива Джобса. Будущий офис с его последнего выступления перед горсоветом стал действующей штаб-квартирой компании.

Частые вопросы о Стиве Джобсе

15 лет без Стива Джобса: последний год жизни основателя Apple. Фото © ТАСС / АР / PAUL SAKUMA

Когда и от чего умер Стив Джобс? Стив Джобс умер 5 октября 2011 года в Пало-Альто, штат Калифорния. Его смерть была связана с осложнениями нейроэндокринной опухоли поджелудочной железы. Непосредственной причиной стала остановка дыхания.

Сколько лет было Стиву Джобсу? Он умер в 56 лет. Годы жизни Стива Джобса — 1955–2011: он родился 24 февраля 1955 года и скончался 5 октября 2011-го.

Какой последний айфон представили при Стиве Джобсе? Последним при его жизни анонсировали iPhone 4S — 4 октября 2011 года. Сам Джобс в презентации не участвовал. Последней моделью iPhone, которую он лично показал со сцены, был iPhone 4 в июне 2010-го

Правда ли, что Джобс перед смертью произнёс речь о бессмысленности богатства? Нет, подтверждений авторства Джобса нет. Этот текст распространялся спустя годы после его смерти. По свидетельству сестры Моны Симпсон, его последними словами были трижды повторённые «Oh wow».

Каким вы запомнили Стива Джобса — по презентациям, стэнфордской речи или своему первому айфону? Поделитесь в комментариях. А история выбора, который он сделал в августе 2011-го, получила продолжение этой осенью: спустя 15 лет пост генерального директора оставил и его преемник. Life.ru рассказал, кому Тим Кук передал руководство Apple и какую должность занял сам.

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Авторы Софья Кузнецова