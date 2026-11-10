Таганский районный суд Москвы 10 ноября оштрафовал ирландскую компанию Apple Distribution International Ltd. на 3,5 млн рублей за неудаление информации, запрещённой к распространению в России. О решении из зала суда сообщили ТАСС.

Компанию признали виновной по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Она предусматривает ответственность владельцев сайтов и других интернет-ресурсов за неудаление материалов, которые они обязаны удалить по закону.

Штраф для юридических лиц по этой норме составляет от 800 тысяч до 4 млн рублей. Какие именно материалы Apple должна была удалить, в сообщениях о заседании не уточняется. Для компании это не первый подобный штраф в России.

Ранее сообщалось, что Apple должна выплатить более $5,7 млрд американской Taction Technology за нарушение двух патентов, связанных с технологией тактильной отдачи. Такое решение вынесло федеральное жюри в Сан-Диего. Спор разгорелся вокруг Taptic Engine — механизма, благодаря которому владельцы iPhone и Apple Watch ощущают вибрацию и физический отклик устройства на различные действия. Присяжные пришли к выводу, что технология нарушает права Taction на два патента.