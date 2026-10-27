Россиянам объяснили, почему iPhone Duo превращаются в кирпичи после сброса настроек

Покупатели, успевшие приобрести раскладные iPhone Duo до официального начала продаж, столкнулись с неожиданной проблемой. После сброса настроек устройства не удаётся активировать повторно. Об этом сообщают сами владельцы.

Главный редактор журнала «IT EXPERT» Андрей Виноградов в эфире радио «Комсомольская правда» предположил, что Apple могла обратить внимание на аппараты, которые попали к пользователям раньше установленной даты. По его мнению, производитель способен определить партию по серийному номеру одного из устройств.

«Понятное дело, что Apple наверняка видит эти аппараты, то есть они же, естественно, имеют связь с Apple-ским сервером. Почему именно вот так сделано, непонятно», — приводит его слова издание.

При этом Виноградов не располагает информацией о том, как именно Apple выявляла такие смартфоны и почему проблемы возникли именно после сброса настроек. Механизм блокировки он назвал сложным вопросом.

Ведущий также поинтересовался, смогут ли владельцы восстановить работу устройств после официального старта продаж. Прогнозировать, когда это произойдёт и найдут ли специалисты способ разблокировать аппараты, Виноградов не стал.

Он отметил, что iPhone Duo остаётся дорогим и нишевым устройством. Поэтому интерес разработчиков к решению проблемы оценить трудно.