Полмиллиона на ветер: Складной iPhone Duo ломается пополам и намертво зависает в первый же день

Новые складные iPhone Duo стоимостью около полумиллиона рублей начали намертво зависать и переставать реагировать на прикосновения уже в первые сутки использования. Как сообщает SHOT, покупатели также жалуются на трещины на экранах и другие неисправности дорогостоящих смартфонов.

Складные iPhone Duo начали зависать сразу после активации. Видео © Х / Joey

По словам владельцев, раскладушка от Apple может сильно тормозить вскоре после активации. У некоторых пользователей устройство полностью перестаёт отвечать на касания, а восстановить его работу удаётся только перезагрузкой. Проблемы возникают практически сразу после начала эксплуатации гаджета.

Претензии появились и к программному обеспечению новинки. Часть приложений пока плохо адаптирована под складной дисплей, из-за чего изображение выводится с чёрными полосами, а сами программы работают нестабильно. Кроме того, корпус может ощутимо нагреваться во время видеозвонков, игр и использования камеры.

Ещё более серьёзной неисправностью стало повреждение внутренней панели вдоль линии сгиба. После появления трещины на поверхности возникают яркие белые полосы. Один из покупателей рассказал, что его аппарат сломался всего через шесть часов после приобретения, хотя за это время он раскрывал его менее 20 раз. Аналогичные дефекты обнаружили даже на некоторых демонстрационных образцах в магазинах.

Ранее Life.ru рассказывал, сколько может стоить ремонт складного iPhone Duo. Без расширенной гарантии AppleCare+ восстановление устройства при серьёзных повреждениях оценивается в сумму до 1499 долларов, или примерно 125 тысяч рублей. Замена внутреннего дисплея обойдётся в 999 долларов, а внешнего — в 379. За восстановление защитного слоя компания предусмотрела отдельный тариф в размере 49 долларов.