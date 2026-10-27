В Apple пообещали бесплатно заменить iPhone Duo с треснувшими экранами

Компания Apple признала проблемы с экранами новых складных смартфонов iPhone Duo и пообещала бесплатно заменить неисправные устройства. Дефект обнаружился у некоторых покупателей уже через несколько часов после начала использования, сообщает Reuters со ссылкой на заявление корпорации.

В Apple уточнили, что неполадки затронули небольшое количество смартфонов. Владельцам устройств с повреждёнными дисплеями рекомендовали обратиться в службу AppleCare для замены. При этом компания не раскрыла причину неисправности, отметив лишь, что на проблемных экземплярах она проявляется достаточно быстро.

Первые жалобы появились вскоре после старта продаж iPhone Duo 23 октября. Пользователи рассказывали, что при раскладывании смартфона слышали характерный хруст, после чего на внутреннем экране возникали трещины и яркие полосы вдоль линии сгиба.

Специалисты iFixit изучили конструкцию шарнира и создали его трёхмерную модель, используя результаты разборки смартфона, патенты и компьютерную томографию. По их предположению, повреждения могут возникать из-за центральной опорной планки, которая при складывании не всегда смещается достаточно далеко от гибкого дисплея. Это способно создавать повышенную нагрузку в области, где пользователи обнаруживают трещины.

Несмотря на выявленные проблемы, эксперты назвали iPhone Duo самым ремонтопригодным складным смартфоном из всех протестированных ими моделей. Вице-президент исследовательской компании IDC Франсиско Херонимо также положительно оценил реакцию Apple, назвав оперативную замену неисправных устройств правильным первым шагом.

Ранее Life.ru рассказывал о многочисленных жалобах покупателей iPhone Duo на трещины во внутренних дисплеях. Один из владельцев утверждал, что экран его устройства сломался всего через шесть часов, хотя за это время он раскрывал смартфон менее 20 раз. Из-за ограниченных поставок некоторым покупателям предлагали ждать замены до января 2027 года.