Покупатели iPhone Duo массово жалуются на трещины в экранах

Владельцы новых складных iPhone Duo массово жалуются в соцсетях на повреждения экранов практически сразу после покупки. У некоторых пользователей дисплей треснул спустя несколько часов обычного использования. Покупателям из-за дефицита устройств предлагают ждать замены до января 2027 года, сообщает Mash Money.

Первые жалобы появились вскоре после старта продаж 23 октября. Повреждения возникают преимущественно вдоль линии сгиба, после чего на дисплеях появляются яркие полосы. Один из покупателей в Австралии рассказал, что экран его смартфона треснул всего через шесть часов, хотя за это время он успел раскрыть устройство менее 20 раз. Впрочем, некоторым владельцам Apple уже заменила неисправные аппараты.

Проблемы с прочностью новинки продемонстрировал и американский блогер Зак Нельсон, известный по каналу JerryRigEverything. Во время испытаний он обнаружил, что песок и пыль могут проникать в шарнирный механизм, мешая смартфону полностью закрываться. А попытка согнуть раскрытый iPhone Duo в обратную сторону привела к появлению зелёных полос на внутреннем экране, который впоследствии перестал реагировать на прикосновения.

Ранее Life.ru сообщал, что некоторые iPhone Duo начали превращаться в «кирпичи» ещё до официального старта продаж. Владельцы устройств, активированных раньше положенного срока, столкнулись с блокировкой смартфонов после сброса настроек. До релиза также появились жалобы на сильный нагрев гаджета во время видеосъёмки.