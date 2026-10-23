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Опубликовано 23 октября, 18:54

Арахамия анонсировал создание гуманитарных коридоров в Алёшках

Давид Арахамия. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Давид Арахамия. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

В Алёшках Херсонской области и окрестностях планируют создать постоянно действующие гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей и доставки помощи. Об этом сообщил в телеграм-канале глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

По его словам, операция должна начаться в ближайшее время. Для её проведения предполагается установить режим прекращения огня. Арахамия сослался на заявление первой леди США Мелании Трамп. Подготовку договорённостей политик назвал длительным процессом с участием представителей разных политических уровней. Он отдельно поблагодарил Меланию Трамп и папу римского за содействие.

Песков: РФ приветствует усилия Мелании Трамп по гуманитарной операции в Алёшках
Песков: РФ приветствует усилия Мелании Трамп по гуманитарной операции в Алёшках

Напомним, ситуация в Алёшках остаётся сложной из-за продолжающихся боевых действий и проблем с доставкой гуманитарных грузов. Сейчас ВСУ блокируют пути снабжения города с помощью беспилотников и дистанционного минирования дорог. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что военные согласовывают сроки прекращения огня. По его словам, эвакуация требует сложной подготовки — покинуть Алёшки смогут все желающие.

Больше новостей о гуманитарных договорённостях и международных переговорах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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