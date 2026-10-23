Арахамия анонсировал создание гуманитарных коридоров в Алёшках

В Алёшках Херсонской области и окрестностях планируют создать постоянно действующие гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей и доставки помощи. Об этом сообщил в телеграм-канале глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

По его словам, операция должна начаться в ближайшее время. Для её проведения предполагается установить режим прекращения огня. Арахамия сослался на заявление первой леди США Мелании Трамп. Подготовку договорённостей политик назвал длительным процессом с участием представителей разных политических уровней. Он отдельно поблагодарил Меланию Трамп и папу римского за содействие.

Напомним, ситуация в Алёшках остаётся сложной из-за продолжающихся боевых действий и проблем с доставкой гуманитарных грузов. Сейчас ВСУ блокируют пути снабжения города с помощью беспилотников и дистанционного минирования дорог. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что военные согласовывают сроки прекращения огня. По его словам, эвакуация требует сложной подготовки — покинуть Алёшки смогут все желающие.