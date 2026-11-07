Россия, Украина и США разработали концептуальный документ, определяющий порядок контроля за соблюдением возможного прекращения огня и фиксации нарушений. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, передают «Новости. Live».

По словам украинского политика, документ подготовили военные представители трёх государств в ходе предыдущих переговоров в Абу-Даби. Они обсуждали практические механизмы наблюдения за соблюдением договорённостей и порядок реагирования на возможные инциденты.

«Эта военная группа разработала очень подробный документ о том, как мы будем контролировать соблюдение режима прекращения огня», — сообщил Арахамия.

Он уточнил, что примерно шесть месяцев назад переговорный процесс проходил в двух форматах. Одна группа занималась политическими вопросами, другая — военными аспектами возможного урегулирования. Именно военные специалисты, по его словам, подготовили предложения по мониторингу перемирия.

Арахамия также рассказал о намерении использовать полученные наработки во время следующей гуманитарной операции по образцу миссии в Алешках Херсонской области. Такие мероприятия, по оценке украинского политика, позволяют проверить, насколько эффективно механизмы контроля работают на практике.

Предыдущая гуманитарная миссия в Алешках проходила в конце октября при содействии американской стороны. Россия и Украина договорились о временном прекращении огня, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи и безопасный выезд желающих покинуть город.

Режим тишины действовал с 27 октября по 1 ноября. По словам российского уполномоченного по правам человека Яны Лантратовой, стороны выполнили согласованные условия, что позволило провести гуманитарную операцию. В её подготовке участвовал также украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, а содействие оказывала первая леди США Мелания Трамп.