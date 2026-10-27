Аракчи и Бовард войдут в делегацию президента Ирана на саммите в Москве

Иран задействует дипломатический и нефтяной блок в подготовке к газовому саммиту в Москве. В делегацию президента Масуда Пезешкиана войдут министр иностранных дел Аббас Аракчи и министр нефти Хамид Бовард. О составе участников сообщил посол Ирана в России Казем Джалали в беседе с ТАСС.

Тегеран, как утверждается, рассматривает Форум стран — экспортёров газа (ФСЭГ) не только как площадку для взаимодействия в энергетике. Джалали назвал объединение инструментом защиты суверенных прав государств на природные ресурсы. По его оценке, это особенно важно на фоне давления со стороны западных стран, которое влияет на устройство мировых энергетических рынков.

Вес форума посол объяснил и масштабом ресурсов, сосредоточенных у его участников. На страны ФСЭГ, включая государства-наблюдатели, приходится 70% доказанных мировых запасов газа. Они обеспечивают 38% рыночного производства и 42% мирового экспорта этого топлива, а также 47% поставок сжиженного природного газа.