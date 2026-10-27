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Регион
Опубликовано 27 октября, 02:06

Аракчи и Бовард войдут в делегацию президента Ирана на саммите в Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Poliorketes

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Poliorketes

Иран задействует дипломатический и нефтяной блок в подготовке к газовому саммиту в Москве. В делегацию президента Масуда Пезешкиана войдут министр иностранных дел Аббас Аракчи и министр нефти Хамид Бовард. О составе участников сообщил посол Ирана в России Казем Джалали в беседе с ТАСС.

Тегеран, как утверждается, рассматривает Форум стран — экспортёров газа (ФСЭГ) не только как площадку для взаимодействия в энергетике. Джалали назвал объединение инструментом защиты суверенных прав государств на природные ресурсы. По его оценке, это особенно важно на фоне давления со стороны западных стран, которое влияет на устройство мировых энергетических рынков.

Вес форума посол объяснил и масштабом ресурсов, сосредоточенных у его участников. На страны ФСЭГ, включая государства-наблюдатели, приходится 70% доказанных мировых запасов газа. Они обеспечивают 38% рыночного производства и 42% мирового экспорта этого топлива, а также 47% поставок сжиженного природного газа.

Премьер Алжира прибыл в Москву на саммиты Россия — Африка и ФСЭГ
Премьер Алжира прибыл в Москву на саммиты Россия — Африка и ФСЭГ

Напомним, президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Москву для участия в восьмом саммите Форума стран — экспортёров газа. Пезешкиан выступит на мероприятии, после чего проведёт переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Также запланированы его встречи с представителями других государств. Одной из главных тем российско-иранских переговоров станет развитие торгово-экономического сотрудничества.

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Тимур Хингеев
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