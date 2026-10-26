Премьер Алжира прибыл в Москву на саммиты Россия — Африка и ФСЭГ

Премьер-министр Алжира Сифи Гриеб прибыл в Москву вечером 26 октября в качестве представителя президента страны Абдельмаджида Теббуна. Он примет участие в саммите Форума стран — экспортёров газа и встрече Россия — Африка, сообщила пресс-служба главы алжирского правительства.

Саммит ФСЭГ с участием глав государств и правительств запланирован на 27 октября. Третий саммит Россия — Африка пройдёт 28–29 октября. В его программу также войдёт экономический и гуманитарный форум. В алжирскую делегацию вошли министр иностранных дел, национальной диаспоры за рубежом и африканских дел Ахмед Аттаф, а также министр углеводородов Мухаммед Аркаб.

«Это участие вписывается в рамки укрепления международного сотрудничества, развития экономического и энергетического партнёрства и активизации консультаций по вопросам, представляющим общий интерес, что служит взаимным интересам и укрепляет сотрудничество между Алжиром и его партнёрами», — говорится в заявлении.

А ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Москву для участия в восьмом саммите Форума стран — экспортёров газа. Саммит состоится 27 октября под председательством президента России Владимира Путина. Пезешкиан выступит на мероприятии, после чего проведёт переговоры с российским лидером. Также запланированы его встречи с представителями других государств. Одной из главных тем российско-иранских переговоров станет развитие торгово-экономического сотрудничества.